Cesenatoday.it - Regionali, Popolari per Cesena: "Preoccupati per la dilagante astensione, è importante recarsi ai seggi"

Leggi tutto su Cesenatoday.it

per, fanno un appello a voto in vista delle prossime elezioniin Emilia Romagna. "Siamo- iper- per lache si registra ormai da anni ed a tutti i livelli elettorali, sintomo di disaffezione del popolo per la politica