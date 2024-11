Casertanews.it - Rapina nell'agenzia di assicurazioni: "Mi hanno puntato la pistola in faccia"

Leggi tutto su Casertanews.it

(Casertanews.it - sabato 2 novembre 2024) Negli ultimi mesi, la tranquilla cittadina di Parete è stata teatro di una serie di episodi di criminalità cheseminato paura e preoccupazione tra i residenti. Solo due giorni fa, intorno alle 18, un’disituata in via Vittorio Veneto è stata presa d’assalto in una