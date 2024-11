Parmatoday.it - Ragnatele nei campi, cos'è il fenomeno del ballooning

Campagne e prati pieni di: qualcuna è arrivata anche in città. Non è una trovata architettata per la notte delle streghe, è "una strategia che i ragni usano per disperdersi nell’ambiente e lo fanno normalmente", spiega il professor Paolo Pantini del Museo di Storia Naturale di Bergamo