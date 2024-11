Fanpage.it - Ragazzo di 21 anni accoltellato all’alba a Milano: si cerca l’aggressore

Leggi tutto su Fanpage.it

Un 21enne è stato colpito da due fendenti da una persona ancora sconosciuta alle forze dell'ordine mentre si trovava all'alba in zona Bonola a. Fortunatamente non è in pericolo di vita.