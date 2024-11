Foggiatoday.it - Ragazzine minorenni travolte da un'auto vicino al Duomo

Leggi tutto su Foggiatoday.it

Per fortuna non sono in pericolo di vita le treche ieri sera 1° ottobre, nella centralissima piazza Antonio Salandra a Lucera, alle spalle del, sono state investite mentre stavano chiacchierando. Un'guidata da una giovane conducente, nemmeno ventenne, è piombata sul