Latinatoday.it - Promozione della salute: a Ponza tre giorni di screening oncologici e visite gratuite

Leggi tutto su Latinatoday.it

La Compagnia itineranteprevenzione, il programma dipromosso dalla Asl di Latina per sensibilizzare la popolazione sull'importanza deglie la valutazione dei fattori di rischio per malattie croniche non trasmissibili, fa tappa adal 4 al 7