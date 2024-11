Ilpiacenza.it - Prima storica vittoria per l'U17 Eccellenza del Piacenza Young

Leggi tutto su Ilpiacenza.it

per gli Under 17della BakeryBasket Club, che in una gara intensa ed equilibrata espugnano la palestra Ravaglia di Imola battendo l’International Basket.ha un ottimo approccio iniziale, e questo gli permette di chiudere il primo quarto di gioco