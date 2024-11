Feedpress.me - Prezzi fuori controllo: a Bologna un monolocale di 8 metri quadrati affittato a 600 euro

Un messaggio pubblicato su un noto sito di annunci immobiliari, che propone un graziosonel centro diche si affaccia nel cortile di un palazzo storico. Anche il prezzo - 600al mese - per il mercato felsineo non sembra eccessivo. Peccato però che l'intera superficie della casa si sviluppi su appena 8, che, al momento della visita, si scopre come in realtà sarebbero