Davidemaggio.it - Porro anticipa al pomeriggio, Giordano regolarmente in onda

Leggi tutto su Davidemaggio.it

Contrordine. Marioaveva chiuso la puntata di mercoledì scorso di Fuori dal Coro con una nota polemica per lo stop di una settimana del suo programma. Una pausa dovuta alla messa indello speciale di Quarta Repubblica sulle elezioni americane. “() E noi continueremo a essere fuori dal coro fin quanto potremmo, la settimana prossima no perchè hanno deciso che la prossima settimana non ci sarà Fuori dal Coro Hanno deciso. Torneremo tra 15 giorni, forse, sempre forse” aveva detto Mariocon la sua verve. Ebbene, possiamorvi che per Marioè arrivata last minute la buona notizia. Per una decisione dei piani alti, mercoledì 6 novembre Fuori dal Coro saràinnella prima serata di Rete4. La comunicazione alla produzione è arrivata oggi. Nicolae i commenti post ‘election day’ anticiperanno al