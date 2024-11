Primacampania.it - Pomigliano: un 16enne ed un 26enne ubriachi aggrediscono e feriscono vigile urbano. Un arresto ed una denuncia

D’ARCO – Uned un, entrambi, hanno aggredito, senza apparente motivo, alcuni vigili urbani in piazza Giovanni Leone ad’Arco, ferendone uno al braccio. Durante la colluttazione, il maggiorenne, che ha precedenti per traffico di stupefacenti e detenzione di armi, ha anche minacciato di morte gli agenti, dichiarandosi affiliato ad un noto clan. L’uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. Grazie alle riprese delle telecamere di videosorveglianza, è stato possibile verificare che iled ilsi sono avvicinati agli agenti presenti in piazza, ed uno di loro ha attaccato improvvisamente uno dei vigili urbani. Ne è seguita una colluttazione che ha provocato il ferimento di un agente, che ha riportato una lesione all’avambraccio con una prognosi di sette giorni.