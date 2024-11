Brindisireport.it - Politiche di coesione e green, Brindisi vista da Bruxelles: intervista a Palmisano

Leggi tutto su Brindisireport.it

OSTUNI -e Strasburgo sembrano lontane. L'eurodeputata Valentina(Movimento 5 Stelle) si divide tra le istituzioni comunitarie e ilno. In pochi giorni è andata in visita in una scuola superiore, a Gallipoli a parlare di turismo e nella sua Ostuni, per l'iniziativa "La