Ilpescara.it - Pescara, senti Ignazio Abate della Ternana: "Il Delfino sta facendo un campionato strepitoso, con questo ritmo arriverà a 100 punti"

Leggi tutto su Ilpescara.it

Il cammino da record deldi Silvio Baldini fa paura a tutti, in primis agli avversari che hanno come obiettivo lo stesso dei biancazzurri: la promozione diretta in Serie B. La squadra più accreditata come antagonista delresta la, nonostante la penalizzazione di 2