Pericolo shark. Brescia e Trapani. La sfida è inedita

(Sport.quotidiano.net - sabato 2 novembre 2024) Alle 20.30 la Germaniospitanella partita che apre la sesta giornata di LBA. Dopo il successo a Reggio Emilia, i ragazzi di Poeta puntano a confermarsi contro una corazzata in cerca di riscatto dopo la sconfitta con Tortona.in Serie A e tra gli allenatori Poeta e Repesa. Tra gli ex, John Petrucelli, adal 2021 al 2024 e vincitore della Frecciarossa Final Eight 2023 da protagonista. Per, Joseph Mobio ha ottenuto la promozione conlo scorso anno. Coach Poeta dichiara: "Siamo attesi da una partita dura. Sarà fondamentale la continuità difensiva, tentando di limitare la lorosità esterna". A.L.M.