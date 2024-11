Laverita.info - Per la sinistra gli agenti meritano i tuguri

Polemiche dei progressisti per gli hotel a quattro e cinque stelle selezionati per ospitare poliziotti e carabinieri in missione nei centri migranti in Albania. Ma i costi inferiori rispetto all’Italia permettono di scegliere strutture con più comfort per le Forze dell’ordine.