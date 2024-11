Parthenope piace al pubblico 35 milioni di incassi non ai critici Il Guardian | autoparodia di Sorrentino

Ilnapolista.it - Parthenope piace al pubblico (3,5 milioni di incassi) non ai critici. Il Guardian: autoparodia di Sorrentino

Leggi tutto su Ilnapolista.it

” il nuovo film di Paoloè nelle sale cinematografiche italiane dal 24 ottobre. E sta andando benissimo al botteghino. Ha raggiunto 3,5di incasso, ieri è stato il film più visto in Italia. Ilcon Peter Bradshaw ha stroncato il film a maggio, dopo la presentazione al Festival del Cinema di Cannes. Bradwshaw scrive che: “Paolo, da oltre 20 anni uno dei registi più vivaci e caratteristici, sfiora l’con questo nuovo film che annuncia presuntuosamente la propria bellezza in ogni momento e alla fine scivola in un torpore elegiaco non meritato. È un esercizio di stile, con molte bellezze in bikini e immagini languide.