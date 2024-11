Oasport.it - Paolini-Rybakina oggi, WTA Finals 2024: orario, programma, tv, streaming

(Oasport.it - sabato 2 novembre 2024) A Riad, in Arabia Saudita, sabato 2 novembre, scattano le WTA: nei gironi del torneo di singolare arriva subito l’esordio dell’azzurra Jasmine, inserita nel Gruppo Viola, che se la vedrà con la kazaka Elena, la quale torna in campo dopo gli US Open. La sfida dell’azzurra sarà la terza ina partire dalle ore 13.30 italiane sul Center Court, dopo la sfida di doppio Hsieh/Mertens-Melichar-Martinez/Perez ed il match Sabalenka-Zheng. Nei precedentiè sul 2-2 contro la kazaka, ed è sull’1-1 nel, in due match risolti entrambi al terzo set. La diretta tv del match tra Jasminee la kazaka Elena, valido per le WTA, sarà affidata a SuperTennis HD, Sky Sport Max e, dalle 18.