Paolini-Rybakina in tv | data orario canale e diretta streaming Wta Finals Riyadh 2024

Leggi tutto su Sportface.it

Jasminese la vedrà contro Elenanel primo match del Gruppo Viola alle WTAsul veloce indoor di(Arabia Saudita). La tennista toscana fa il suo debutto assoluto nel torneo di fine anno riservato alle migliori giocatrici della stagione e sfida, da numero quattro del mondo, colei che la insegue in classifica. Un match in cui Jasmine parte sfavorita, ma che deve provare a portare a casa se sogna uno storico passaggio del turno., infatti, ha giocato soltanto due incontri da Wimbledon in avanti e non ha disputato alcun match dagli US Open in cui ha dato forfait al secondo turno. Si tratta del quinto scontro diretto tra le due giocatrici, con il bilancio che si trova in perfetta parità anche se condizionato da un paio di ritiri sempre da parte della tennista kazaka.