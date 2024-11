Anconatoday.it - Pallanuoto A1 femminile, Cosma Vela Ancona ko per un gol, stavolta a Cosenza

Leggi tutto su Anconatoday.it

Ancora una partita stregata per la, ancora una sconfitta per un gol, dopo quella di una settimana fa contro la Lazio. Le cosmiche di Milko Pacesi arrendono alma escono dalla Comunale a testa altissima, dopo essere state anche in vantaggio nell’ultimo e