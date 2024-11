Lanazione.it - Padel, salvataggio a bordo campo. Il cuore si ferma, corrono gli amici: il battito riparte col defibrillatore

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Arezzo, 2 novembre 2024 – È stato colto da un malore mentre giocava acon gli, gli stessi che poi lo hanno salvato rianimandolo in, anche grazie alpresente nell’impianto sportivo. È successo giovedì 31, la notte di halloween, alClub di Arezzo, in via dei Frati. Sono stati momenti di paura tra uno smash e un altro. Uno dei quattro giocatori della partita si è accasciato a terra, privo di conoscente. Per il 52enne in partita si era trattato di un malore. La partita si è interrotta in quel frangente e gliche stavano giocando con lui lo hanno soccorso senza perdere tempo prezioso. Subito hanno capito quello che era successo e subito hanno capito che ogni attimo era fondamentale.