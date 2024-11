Feedpress.me - Orrore ad Halloween, donna violentata in un B&B a Firenze

Unaha denunciato di essere statain un bed and breakfast del centro dila notte dida una persona conosciuta poco prima in un locale . Sul racconto della, una 26enne di origini egiziane, sono in corso indagini da parte della polizia. La vicenda è riportata oggi dai quotidiani locali. Secondo quanto denunciato, la giovane avrebbe conosciuto l’uomo la notte