Avellinotoday.it - Nuovo Programma Nazionale Esiti: l’Azienda Moscati in costante crescitae al top per diverse specialità

Prima in regione Campania per numero di interventi chirurgici per il trattamento del tumore maligno alla mammella, terza per le fratture collo femore sottoposte a intervento chirurgico entro 48 ore dal ricovero e per volumi di ricovero per arteriopatia ostruttiva periferica (Aop) arti inferiori