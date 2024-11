Genovatoday.it - Nuovo consiglio regionale, tra gli esclusi c'è chi potrebbe rientrare: chi e a quali condizioni

Leggi tutto su Genovatoday.it

Si prospetta una settimana impegnativa, quella a venire, per il neo presidente della Regione Marco Bucci che incontrerà i vertici dei partiti e delle liste di centrodestra in modo da iniziare a gettare le basi per la nuova giunta.Mentre le forze politiche sono pronte a fare pressing per le