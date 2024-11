Agrigentonotizie.it - Notte di Halloween: musica ad alto volume e oltre l'orario consentito, liti e risse sedate sul nascere

Leggi tutto su Agrigentonotizie.it

(Agrigentonotizie.it - sabato 2 novembre 2024) Non soltanto serate danzanti abusive e titolari di locali della movida denunciati, ma ancheadl'con decine di richieste di intervento, alle forze dell'ordine, per disturbo della quiete pubblica. E poie inizialiappena in tempo