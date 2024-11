Monzatoday.it - Notte alcolica in Brianza: numerose chiamate e in tre finiscono all'ospedale

Leggi tutto su Monzatoday.it

(Monzatoday.it - sabato 2 novembre 2024)ine tre personein(una in condizioni molto serie). Quella tra venerdì 1 e sabato 2 novembre è stata, per i soccorritori, una nottata di intenso lavoro soprattutto per soccorrere persone che avevano alzato troppo il gomito.Le richieste di intervento