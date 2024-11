Lapresse.it - Napoli, spari al culmine di una lite: ucciso 19enne

Unè rimastoin una sparatoria avvenuta aldi unatra gruppi di giovani a San Sebastiano al Vesuvio, nel Napoletano, questa notte intorno alle 00.40. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, in piazza Raffaele Capasso, uno sconosciuto ha esploso colpi d’arma da fuoco. Un colpo ha colpito in pieno petto unincensurato di Volla, morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale del Mare. L’altro colpo ha ferito al gomito unnapoletano, anch’egli incensurato, portato in ospedale non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio e della sezione operativa di Torre del Greco. La sparatoria sarebbe avvenuta aldi unatra gruppi di giovani. Indagini in corso.