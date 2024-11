Napolipiu.com - Napoli, caccia al difensore: Conte detta le condizioni per gennaio

Il tecnico vuole rinforzare la rosa azzurra senza alterare gli equilibri raggiunti Ilsi muove con cautela sul mercato di. Nonostante una squadra forte e coesa, la dirigenza pensa a come rinforzare la rosa a disposizione di Antonio, ma seguendo precise linee guida. Dario Sarnataro, firma de Il Mattino e voce storica di Radio Marte, ha svelato durante “Marte Sport Live” i piani della società per la sessione invernale di calciomercato. “La società azzurra ha le idee chiare”, rivela Sarnataro. “Si cerca un nuovo, ma non sarà un acquisto tanto per fare.ha creato un gruppo coeso e non vuole rischiare di alterare gli equilibri raggiunti“. Il profilo ricercato è ben definito: un centrale più pronto di Rafa Marin e più affidabile di Juan Jesus. “Il club ha stabilito dei parametri precisi”, prosegue il giornalista.