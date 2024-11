Spazionapoli.it - Muore sparato a 19 anni dopo una lite: giocava come portiere in Eccellenza. Addio a Santo

Romano, giovane napoletano di 19è mortounaria al culmine di unainAncora una vittima giovanissima, ancora per un proiettile fatale. Sono trascorsi pochissimi giorni dalla morte di Emanuele Tufano, 15enne incensurato della Sanità, ucciso a colpi di pistola nei pressi di Corso Umberto I a Napoli. Neanche il tempo di piangerlo e un’altra vita si è spenta questa notte. Si chiamavaRomano il 19enne ucciso in piazza Raffaele Capasso, a San Sebastiano al Vesuvio in provincia di Napoli. Dalle primissime ricostruzioni,, che era incensurato, sarebbe stato colpito da un proiettile al culmine di unatra gruppi di giovani. Il 19enne era residente a Casoria ma nato ad Acerra, e sarebbe stato colpito in pieno petto. Pocoil suo arrivo all’Ospedale del Mare, purtroppo, è deceduto.