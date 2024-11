Oasport.it - MotoGP e F1 oggi: orari qualifiche e Sprint Race 2 novembre, tv, streaming, programma TV8

(Oasport.it - sabato 2 novembre 2024) Prosegue il dualismo tra due e quattro ruote con l’alternanza del weekend motoristico tra Motomondiale e F1: sabato 2continueranno le sessioni del GP della Malesia di, Moto2 e Moto3, in corso a Sepang, e del GP del Brasile di F1, in corso a San Paolo. Lae ledi F1 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Sport Uno (solo), mentre le P2, le FP2, lee ladel Motomondiale saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport. In entrambi i casi la direttasarà affidata a Sky Go e NOW, così come sia per F1 che perla diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. Copertura in tv in chiaro su TV8 HD ed ingratuito su tv8.it in diretta perdel Motomondiale e\d in differita per ledi F1.