Oasport.it - Moto2: Celestino Vietti strappa la prima fila nelle qualifiche di Sepang. Bene Arbolino

Leggi tutto su Oasport.it

(Oasport.it - sabato 2 novembre 2024) Un ottimohato lain occasione delledel GP di Malesia, penultimo appuntamento del Motomondiale 2024 diin scena sul celeberrimo tracciato di. Una buona prova di forza per il pilota Italiano, il quale ha dovuto cedere il passo solo alle due American Racing Team di Jorge Navarro e di Marcos Ramirez malgrado il recente infortunio alla spalla. Ma andiamo con ordine. Sotto un cielo minaccioso il centauro in forza alla Red Bull KTM Ajo ha guadagnato un ritardo di +0.147 rispetto all’appena citato Navarro, poleman da sostituto di Joel Roberts segnando 2:04.412 e precedendo in classifica Ramirez, secondo con +0.063. Benissimo poi Tony(Elf Marc VDS Racing Team), il quale partirà dalla sesta piazzola, dunque dalla seconda, registrando un gap di +0.