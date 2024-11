Morto Gianni Delogu in un’incidente, inventò un sanificatore premiato in pandemia

Leggi tutto su .com

(Adnkronos) – Tragedia nella notte a Oristano.in un incidente stradale, dopo aver perso il controllo della sua auto in una zona periferica della città.aveva 69 anni ed era un noto imprenditore: aveva fondato la Sanycar, ditta specializzata nella sanificazione, che ha ricevuto riconoscimenti internazionali come il premio per L'articoloinuninproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.