Monzatoday.it - Monza-Milan: probabili formazioni e dove vedere il match in TV

Leggi tutto su Monzatoday.it

Ilha bisogno dei tre punti per cercare di dare un nuovo volto alla propria stagione, ma per farlo deve battere il.Nesta punta sui titolari, con Izzo, Marì e Carboni in difesa, Pereira e Kyriakopoulos sugli esterni, Bondo e Pessina in mezzo al campo,  Maldini e Mota Carvalho