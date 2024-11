Monza-Milan 0-1 Reijnders segna e sblocca il match

Leggi tutto su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Ilbatte 1-0 ilnell’anticipo del sabato sera dell’undicesima giornata di Serie A, disputato all’U-Power Stadium della città brianzola. A decidere illa rete dial 43?. In classifica rossoneri settimi con 17 punti, mentre i biancorossi restano fermi a quota 8 in 17/a posizione insieme a Lecce e Venezia. Ilsi lascia alle spalle il ko casalingo con il Napoli e va a vincere in trasferta con ilgrazie a un gol alla fine del primo tempo dicheuna partita complicata per i rossoneri. Successo importante per i rossoneri che muovono la classifica portandosi al settimo posto con 17 punti con ilcon il Bologna da recuperare. I brianzoli restano invece fermi a quota 8 in 17/a posizione insieme a Venezia e Lecce.