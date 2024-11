2anews.it - Molaro chiede la rimozione del Pulcinella di Gaetano Pesce per plagio

Lo stilista Gianniil sequestro e ladeldiper. Ildi? La scultura installata in piazza Municipio a Napoli, la cui forma fallica ha suscitato numerose polemiche, secondo lo scultore e stilista Gianni“potrebbe non essere di. O, almeno, non interamente