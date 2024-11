Ilpiacenza.it - Milano può valere la sestina: la Gas Sales conta sul PalaBanca

Leggi tutto su Ilpiacenza.it

(Ilpiacenza.it - sabato 2 novembre 2024) Reduce dalla maratona di Padova che ha portato in dote ai biancorossi la quinta vittoria in altrettante gare giocate, la GasBluenergy Piacenza è tornata in palestra per preparare la sfida di domenica 3 novembre (ore 16.00) alcon, match valido per la sesta giornata di