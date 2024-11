Ilpiacenza.it - «Milano lo scorso anno ci ha tolto tutto», Simon ha gli occhi della tigre

Leggi tutto su Ilpiacenza.it

Reduce dalla maratona di Padova che ha portato in dote ai biancorossi la quinta vittoria in altrettante gare giocate, la Gas Sales Bluenergy Piacenza è tornata in palestra per preparare la sfida di domenica 3 novembre (ore 16.00) al PalaBanca con, match valido per la sesta giornata di