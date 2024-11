Calcionews24.com - Milan, accelerata al rinnovo di Reijnders: ecco l’offerta dei rossoneri

Leggi tutto su Calcionews24.com

(Calcionews24.com - sabato 2 novembre 2024), si lavora per chiudere in fretta ildicon idella società al centrocampista olandese Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, ilsta accelerando in maniera importante per ildi. Il piano deiè quello di blindare l’olandese fino al 2030. Intervenuto al Telegraaf, il padre agente del ragazzo ha