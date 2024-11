Inter-news.it - Maldini, Milan inguaiato: motivo! L’Inter può fare lo scherzetto – Sky

Leggi tutto su Inter-news.it

Occhio al futuro di Daniel, con ilpraticamente alle strette. Infatti, il rischio di vederlo alnon è assolutamente remoto. DETTAGLI NON BANALI – Danielpiace tanto alla dirigenza del, che lo ha messo nel mirino per la prossima estate insieme ad altri due giovani italiani. Il ragazzo, figlio d’arte, gioca attualmente al Monza e in questa stagione sembra definitivamente sbocciare, tanto da aver ricevuto anche la sua prima chiamata nella Nazionale maggiore italiana allenata da Luciano Spalletti. In merito alla sua situazione, Gianluca Di Marzio ha dato importanti aggiornamenti: «Ilha il diritto al 50% sulla futura rivendita del giocatore, ma non ha nessuna prelazione o diritto di pareggiare un’eventuale offerta di un’altra squadra. Inoltre, ha ben due clausole: 12 milioni di euro per i club italiani e 15 per i club stranieri».