Spazionapoli.it - Lotta scudetto, Milan e Juve si riavvicinano: messaggio al Napoli?

Leggi tutto su Spazionapoli.it

In attesa del match di domani del Maradona died Atalanta, Lantus ed ilsono tornate al successo. Dopo il turno infrasettimanale, di fatto, è iniziato l’undicesimo turno del campionato di Serie di quest’anno. Alle ore 15.00, infatti, il Bologna ha battuto allo Stadio Renato Dall’Ara il Lecce con il gol realizzato da Orsolini negli ultimi minuti. Mentre in serata sono arrivate due vittorie da parte di due big che hanno rallentato in settimane, ovvero laed il. La ‘Vecchia Signora’, infatti, ha vinto in trasferta ad Udine con l’autogol di Okoye e la rete siglata da Savona. La squadra di Paulo Fonseca, invece, ha appena sconfitto il Monza con il gol di Reijnders.