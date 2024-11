Palermotoday.it - Locali della movida nel mirino, ladri forzano la saracinesca e svuotano la cassa del pub Brama

Leggi tutto su Palermotoday.it

Sono entrati dopo la chiusura danneggiando il locale e portando via tutto ciò che potevano. E' successo la scorsa notte da "cocktail & cucina" in via Giovanni Meli, alle spalle di piazza San Domenico, nel cuore del centro storico. "Con grande dispiacere - spiegano i titolari - informiamo i