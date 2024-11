Oasport.it - LIVE Paolini-Rybakina, WTA Finals 2024 in DIRETTA: l’azzurra inizia una nuova, grande avventura

Leggi tutto su Oasport.it

(Oasport.it - sabato 2 novembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match valevole per il gruppo A delle WTAtra Jasminee la kazaka Elena. A Riad (Emirati Arabi Uniti) dopo la ricchissima esibizione del Six Kings Slam si fa sul serio con la kermesse dedicata alle migliori otto tenniste del, conentrata a pieno merito a margine di una stagione straordinaria. Quinto confronto diretto tra le due giocatrici, con la situazione ferma sul 2 pari dopo la straordinaria vittoria della toscana nei quarti di finale dello scorso Roland Garros. Jasmine arriva a Riad da una trasferta cinese non entusiasmante in cui ha raggiunto i quarti a Wuhan.aveva bisogno di recuperare energie psicofisiche dopo una stagione tanto positiva quanto estenuante, e per tale motivo si è poi cancellata dal WTA di Guangzhou.