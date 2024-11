LIVE – Paolini-Rybakina 5-5 round robin Wta Finals Riyadh 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutto su Sportface.it

Ile latestuale di, primo match del Gruppo Viola alle WTAsul veloce indoor di(Arabia Saudita). Subito un esame molto tosto per la toscana contro la campionessa di Wimbledon 2022. Tante, tuttavia, sono le incognite attorno alla russa naturalizzata kazaka. Quest’ultima non disputa un incontro ufficiale dalla fine di agosto, quando non riuscì a scendere neppure in campo nel secondo turno degli US Open per affrontare la qualificata transalpina Jessika Ponchet. L’azzurra, invece, ha continuato a fornire segnali importanti sul massimo circuito, come ad esempio il bel quarto di finale raggiunto nel torneo WTA 1000 di Wuhan (Cina). Si tratta del quinto scontro diretto tra le due giocatrici, con il bilancio che si trova in perfetta parità (2-2).