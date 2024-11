LIVE – Novara-Caldiero Terme Serie C 2024 25 DIRETTA

Leggi tutto su Sportface.it

(Sportface.it - sabato 2 novembre 2024) Latestuale di, match valido per la tredicesima giornata del girone A di/2025. Momento positivo per i piemontesi, che non perdono da sei partite e che nell’ultimo turno hanno bloccato sullo 0-0 il Vicenza secondo in classifica. I veronesi invece hanno interrotto nell’ultima giornata una striscia di sette partite senza vittorie battendo in casa la Giana Erminio. L’incontro è in programma nella giornata di sabato 2 novembre alle ore 15.00, e Sportface.it seguirà l’incontro inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI E CLASSIFICA/25 () SportFace.