LIVE MotoGP, GP Malesia 2024 in DIRETTA: nella notte il warm-up

Buongiorno AMICI DI OA SPORT e bentrovati alladel-up valido per il GP della, penultima tappa del Motomondialedi. Sul circuito di Sepang i piloti in lizza avranno la possibilità di effettuare gli ultimi ritocchi prima della gara lunga che, numeri alla mano, potrebbe già consegnare la vittoria aritmetica a Jorge Martin. Proprio così. La caduta di Francesco Bagnaia durante la Sprint Race ha spento quasi del tutto le speranze di riaggancio. I due piloti sono infatti staccati da ventinove punti. Tantissimi anche per stessa ammissione dell’attuale Campione del Mondo che, tuttavia, ha detto di volerci provare fino a quando la matematica non la condannerà. Lo spagnolo, dal canto suo, potrà permettersi di non spingere ed amministrare. Un vantaggio non da poco.