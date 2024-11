LIVE – F1 GP Brasile 2024 | le qualifiche in DIRETTA

Leggi tutto su Sportface.it

(Sportface.it - sabato 2 novembre 2024) Latestuale delledel Gran Premio del. Il circuito di Interlagos ospita il ventunesimo appuntamento del calendariodi F1, con il Circus che qui conclude un’impegnativa triple header iniziata ad Austin. Il Circus si presenta in terra brasiliana con una programmazione atipica: il weekend ospiterà il quinto round sprint della stagione. Team e piloti si vedono impegnati in una serrata tabella di marcia sin dal venerdì, con una ‘mini-gara’ che andrà in scena nella giornata di sabato 2 novembre. Poco dopo la sprint, a partire dalle 19:00 italiane, avranno inizio le. La sessione deciderà l’ordine di partenza del Gran Premio domenicale e metterà in palio la pole position, insieme al tradizionale ‘ruotino’ Pirelli. Sportface.it è pronto a tenervi aggiornati in tempo reale su tutto ciò che avviene in pista.