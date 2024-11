Oasport.it - LIVE F1, GP Brasile 2024 in DIRETTA: alle 15.00 la Sprint, Leclerc sfida le McLaren

Leggi tutto su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel GP deldi F1.15.00 è in programma la, seguita19.00 dqualifiche ‘classiche’ in vista della gara di domani. Lasarà la grande favorita: Lando Norris parte infatti in prima fila davanti al compagno di squadra Oscar Piastri. La Ferrari dovrà provare a limitare i danni con Charles(3°) e Carlos Sainz (5°). Attenzione a Max Verstappen (4°) che potrebbe anche provare una manovra azzardata alla prima curva dopo la partenza.