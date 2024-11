LIVE – Alcione-Trento 0-0 Serie C 2024 25 DIRETTA

Leggi tutto su Sportface.it

Latestuale di, match valido per la tredicesima giornata del girone A di/2025. L’incredibiledi sei vittorie consecutive dei neopromossi milanesi si è interrotta nell’ultimo turno, con la sconfitta di misura sul campo del Lecco. Gli arancioni rimangono comunque al terzo posto della classifica con 22 punti, raggiunti però dalla Feralpisalò. Tre lunghezze in meno le hanno i trentini, che non perdono dalla prima di campionato e stanno offrendo grande solidità. L’incontro è in programma nella giornata di sabato 2 novembre alle ore 17.30, e Sportface.it seguirà l’incontro inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale.