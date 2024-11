Trevisotoday.it - LitTLe RuN 2024

26 dicembre ore 9,30RuN!Evento podistico con Raccolta Fondi per il Piccolo Rifugio.Si parte dal Marco Polo Sporting in via De Nadai a Vittorio Veneto (TV).6 km per camminare15 km per correre