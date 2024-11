Salernotoday.it - Lite terzo mandato tra Pd e De Luca, Martusciello (FI): "Proponiamo voto anticipato"

Leggi tutto su Salernotoday.it

"Se la proposta avanzata da Vincenzo Dedi creare le condizioni giuridiche per la sua ricandidatura non dovesse ottenere il via libera, riteniamo che sia più corretto per tutti evitare che la legislatura si prolunghi fino a ottobre 2025 in un clima che non gioverebbe alla politica”. E' la