Lanazione.it - “L'Isolotto storico” compie 70 anni

Firenze, 2 novembre 2024 - Mercoledì 6 novembre “l’70. Il Quartiere 4, si legge in una nota, organizza una momento di riflessione e di festa, dalle 17 a Villa Vogel, in via delle Torri, 23, a 70esatti dalla consegna delle chiavi dei primi 750 alloggi del Villaggio Ina-Casa da parte del sindaco La Pira. “Abbiamo costruito un incontro pubblico con interventi di esperti e di persone che hanno vissuto e vivono l', non solo per ricordare come è nato e cresciuto questo pezzo di città, ma per riflettere su temi importanti e attualissimi, tra come rispondere al bisogno di casa e si costruisce la comunità” afferma il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni.