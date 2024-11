Linkiesta.it - L’eterno equivoco del Pd, e la pavida rinuncia alla sua vocazione maggioritaria

(Linkiesta.it - sabato 2 novembre 2024) Il solitodel Partito democratico, il solito errore, pensare di fare la sinistra e appaltare a qualcun’altro il compito di pescare voti più legati a un’idea di governo: è la tradizionale divisione dei compiti che ci riporta a venticinque anni fa, allo schema Ds-Margherita. Walter Veltroni, con altri, aveva capito che era roba vecchia. Si fece il Partito democratico, cioè il tentativo non banale di mettere in campo un partito riformista e di sinistra che parlassemaggioranza del popolo italiano ivi compresi i mitici moderati. Alcuni lo intesero, giustamente, come una rottura con il passato, altri no. Massimo D’Alema per esempio pensava, e forse pensa tuttora, che l’assetto giusto sia: un partito diciamo così erede della parte migliore della tradizione comunista, più forte, alleato con un partito liberaldemocratico, più piccolo.